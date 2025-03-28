Итоги недели СВО: армия России освободила четыре населенных пункта в ДНР, а также в Харьковской и Запорожской областях

Российские войска с 22 по 28 марта освободили в зоне специальной военной операции четыре населенных пункта в Донецкой народной республике, Харьковской и Запорожской областях. Как говорится в сводке Министерства обороны РФ, за неделю уничтожено более 10 тысяч украинских военнослужащих и десятки единиц военной техники и артиллерии.

В частности, подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Мирное в ДНР и Красное Первое в Харьковской области. На этом направлении противник потерял свыше 1640 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля HMMWV производства США. Уничтожены 26 автомобилей, 29 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства, пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 полевых складов боеприпасов.

Подразделениями группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Срибное в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3355-ти военнослужащих, четыре танка, 26 боевых бронированных машин, в том числе четыре американских бронетранспортера М113 и два бронетранспортера VAB производства Франции. Уничтожены 54 автомобиля и 21 артиллерийское орудие, в том числе три западного производства.

Вместе с тем подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 545 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера М113 производства США, 38 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и десять складов боеприпасов.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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