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Четверг, 3 апреля 2025, 16:00 мск

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ВС РФ отбили в Курской области контратаку и уничтожили за сутки более 180 боевиков ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Группировка войск «Север» в ходе наступления в Курской области в течение минувших суток отразила одну контратаку ВСУ и нанесла удары по формированиям пяти бригад противника в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

В то же время авиация и артиллерия поразили личный состав и технику ВСУ как в курском пограничье, так и около 12 населенных пунктов в Сумской области Украины.

«За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и два миномета, а также пять пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов», – уточнили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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