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Воскресенье, 6 апреля 2025, 13:34 мск

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ВСУ ударили по энергообъектам четырех регионов России

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины совершили семь атак на объекты российской энергетической инфраструктуры. Как сообщает Министерство обороны РФ, ударам подверглись четыре региона, в том числе Крым.

В частности, в республике накануне была повреждена беспилотником высоковольтная линия Островская – Ковыльное ГУП РК «Крымэнерго».

Больше всего ударов пришлось на Брянскую область, где повреждены объекты филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго») и без электричества остались потребители в Севском и Суземском районах.

Вместе с тем, в Ростовской области сегодня в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту Ростовская (филиал ПАО «Россети» – Ростовское ПМЭС) произошло отключение высоковольтной линии. В Воронежской области поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».

«Таким образом, с момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению с 18 марта т.г. ударов по российской энергетической инфраструктуре, на деле ВСУ даже на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам», – констатировало Министерство обороны РФ.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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