Армия России высокоточным оружием разгромила арсенал и места производства беспилотников ВСУ

Сегодня ночью Вооруженные Силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по военным целям на Украине.

Как сообщили в Минобороны России, в частности были атакованы центральная артиллерийская база вооружения ВСУ, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса, задействованные в производстве БПЛА.

«Цель удара достигнута. Объекты поражены», – отметили в ведомстве.

Ранее сегодня украинские СМИ сообщали о российских ударах по Киеву, Сумам, а также Киевской, Черкасской и Винницкой областям.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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