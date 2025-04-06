В минувшие сутки российское войска атаковали позиции ВСУ в Сумской и Днепропетровской областях, а также улучшили положение на других ключевых направлениях специальной военной операции. Как сообщает Министерство обороны РФ, общие потери противника составили порядка 1200 военнослужащих.

В ведомстве уточнили, что группировка войск «Север» на Белгородском направлении нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Петрушевка, Турья, Марьино, Угроеды, Проходы, Шевченково и Миропольское Сумской области.

В то же время подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Комар, Разлив, Поддубное, Богатырь, Карла Маркса в Донецкой Народной Республике, а также Январское, Гавриловка в Днепропетровской области и Марфополь в Запорожской области. Здесь противник потерял свыше 130 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, ремонтно-эвакуационная машина и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Archer» шведского производства. Уничтожен склад материальных средств.

Самые значительные потери ВСУ понесли в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», подразделения которой продолжили продвижение в глубину обороны противника. В результате боев уничтожены до 430 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, пикап и пять артиллерийских орудий.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту ремонта и обслуживания западной техники, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 142-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM производства США и 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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