ВС РФ наступают на пяти направлениях в зоне СВО

Российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВСУ потеряли свыше 1,3 тыс. боевиков и десятки единиц боевой техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка в ЛНР, Двуречанское в Харьковской области, Ямполь и Кировск в ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции и ударили по силам шести бригад врага в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Елизаветовка, Петровского, Котляровка, Новосергеевка и Богдановка в ДНР.

Южная группировка войск улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Клебан-Бык, Григоровка и Тарасовка в ДНР.

Восточная группировка войск продолжила продвижение в глубину обороны противника и поразила живую силу и технику трех бригад противника в районах населенных пунктов Поддубное, Богатырь, Шевченко и Отрадное в ДНР.

Группировка войск «Днепр» заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новопавловка, Благовещенское и Каменское в Запорожской области.

На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесен удар формированиям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Проходы, Турья, Краснополье, Угроеды и Миропольское в Сумской области.

За сутки киевский режим потерял 1375 боевиков и наемников, 13 броневиков, 49 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены девять управляемых авиабомб JDAM и реактивный снаряд HIMARS, а также 200 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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