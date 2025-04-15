ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ и цехам сборки РСЗО и дронов

Российские войска в течение минувших суток нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, а также по пунктам временной дислокации противника в 144 районах, сообщает Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Также были поражены цеха сборки реактивных систем залпового огня и ударных БПЛА, центр подготовки операторов дронов. Для атак на военные объекты были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Вместе с тем российские средства противоздушной обороны сбили четыре управляемые авиабомбы JDAM, пять реактивных снарядов системы HIMARS, а также 304 беспилотника самолетного типа.

Тем временем российские войска в зоне спецоперации улучшили положение, группировка войск «Восток» продолжает продвигаться в глубину оборону ВСУ. Общие суточные потери киевского режима составили более 1215 боевиков.

Самые значительные потери противник несет в зоне ответственности группировки войск «Центр», которые заняли более выгодные позиции и нанесли поражение шести бригадам и полку ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Преображенка, Богдановка и Алексеевка в ДНР.

В результате на этом участке фронта уничтожены более 335 боевиков ВСУ, четыре боевые бронемашины, в том числе бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм САУ «Paladin» производства США и «Krab» польского производства.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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