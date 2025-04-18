Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих.
России переданы тела 41 военного. Об этом сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в комментарии РБК.
Киев получил 909 тел военных, сообщил украинский координационный штаб по обращению с военнопленными. Останки передали с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений, а также из моргов на территории России.
В прошлый раз такой обмен состоялся 28 марта. Тогда Россия вернула 43 тела, Украине передали 909 тел.
Москва, Наталья Петрова
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