Во время пасхального перемирия ВСУ атаковали два поселка в ДНР

В Министерстве обороны РФ сообщили о действиях ВСУ во время пасхального перемирия. Киевский режим не остановил атаки, обстрелы и налеты беспилотников.

«Несмотря на объявление режима пасхального перемирия формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак позиций российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики, которые были отражены», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, в течение ночи киевский режим применил 48 дронов самолетного типа для ударов по российским территориям, в том числе один – по территории Крыма.

Украинские подразделения 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции наших войск, осуществили 900 ударов дронами квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей.

«В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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