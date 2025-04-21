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Понедельник, 21 апреля 2025, 20:03 мск

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ВС РФ начали «зачистку» центральной части Часова Яра

Российские войска закрепляются на новых рубежах в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ведется «зачистка» центральной части города.

«Касаемо населенного пункта Часов-Яр: после завершения пасхального перемирия здесь продолжились позиционные бои. Наши военнослужащие сейчас сосредоточились на закреплении на новых рубежах и позициях и продолжают вычищать из центральной части города украинских боевиков», – сказал Марочко в комментарии ТАСС.

Эксперт уточнил, что под контролем ВСУ остается «очень мощный укрепрайон», который российские бойцы еще не преодолели, однако «есть предпосылки к тому, что мы выбьем украинских боевиков из центра города в ближайшее время».

Донецк, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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