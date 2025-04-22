NY Post: на Украине по плану Трампа могут быть развернуты европейские войска

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может включать размещение европейских войск в этой стране в случае достижения договоренности о прекращении огня. Об этом газета The New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации.

«Самое сложное (в плане – прим. ред.) то, как будут выглядеть силы безопасности. Мы называем их «силами обеспечения устойчивости»», – сказал источник издания, отметив, что они «являются частью гарантий безопасности, которые хотят получить украинцы, и мы надеемся, что они их получат».

По сведениям издания, также рассматривается вопрос о создании отдельных миротворческих сил для мониторинга режима прекращением огня, так называемой «совместной комиссии», в которую войдут представители России, Украины и третьей страны, не входящей в НАТО. Как отметил источник, США также могут быть вовлечены в миротворческую миссию, но не как «военная сила на местах, а как денежная сила, вместе с третьей стороной».

Вместе с тем, по словам собеседника газеты, Украина, по всей видимости, «готова отказаться от 20% своей территории», если это будет считаться признанием территории де-факто, а не де-юре: это означает, что Киев не собирается отдать их навсегда. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США рассматривают возможность признать Крым российским в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине.

Хотя детали плана Трампа уже начали появляться в СМИ, пока неясно, какова позиция сторон насчет мирной инициативы американского президента, поскольку и Киев, и Москва пока только изучают возможные условия мирного соглашения, отмечает издание.

Надо отметить, что глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских миротворцев на Украине. Это, по его словам, будет означать «прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против Российской Федерации».

Накануне президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошими» встречи об урегулировании конфликта на Украине и пообещал представить их результаты в ближайшие дни.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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