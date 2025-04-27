Российские войска атаковали позиции противника в украинской Сумской области в районах населенных пунктов Запселье, Юнаковка, Пролетарское, Новодмитровка и Садки. Как говорится в сводке Министерства обороны России о ходе специальной военной операции, за минувшие сутки на этом направлении уничтожено до 75 военнослужащих ВСУ, а общие потери вооруженных формирований Украины составили почти 1 200 боевиков.

Подразделения группировки войск «Днепр» также нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новопавловка Запорожской области и Казацкое Херсонской области. На этом направлении уничтожено до 70 военнослужащих, а также боевая бронированная машина и три автомобиля. При этом разгромлены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Самые значительные потери ВСУ несут в зоне ответственности группировки российских войск «Центр», подразделения которой улучшили тактическое положение и нанесли удары по вооруженным формированиям противника в районах населенных пунктов Миролюбовка, Богдановка, Удачное, Ульяновка, Новоэкономическое и Котляровка в Донецкой Народной Республике. Здесь противник потерял свыше 425 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.

В то же время оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, в том числе, с реактивными снарядами для системы залпового огня HIMARS производства США, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 168 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две зенитные управляемые ракеты к комплексу С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, а также 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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