Главком ВСУ Александр Сырский из-за активного продвижение российских войск отдал приказ о переброске резервов под Красноармейск (украинское название – Покровск) на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Главком ВСУ отметил, что российские силы увеличили интенсивность боевых действий, «сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении». В связи с этим, по его словам, принято решение о дополнительном обеспечении украинских подразделений резервами, боеприпасами, дронами, средствами РЭБ. Особый акцент сделан на беспилотные ударные системы, указал Сырский.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что для украинских войск сложилась «жесткая ситуация» под Красноармейском.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что российские войска в ближайшее время возьмут в кольцо Красноармейск, «дальше уже начнется освобождение и зачистка города».

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ сконцентрировали свои силы на Красноармейском направлении, пытаясь как можно дольше удержать продвижение российских сил. Вместе с тем советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что подразделения российской армии расширяют плацдарм под Красноармейском.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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