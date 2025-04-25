Зеленский заявил о тяжелой ситуации для ВСУ под Красноармейском

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что для украинских войск сложилась «жесткая ситуация» под Красноармейском (украинское название Покровск) на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики.

«Доклад главкома [ВСУ] Сырского по ситуации на фронте за сутки 24 апреля… Наиболее жесткая ситуация была на покровском направлении», – написал он в соцсетях.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ сконцентрировали свои силы на Красноармейском направлении для удержания позиций в этом районе. По его словам, украинские боевики пытаются как можно дольше удержать продвижение российских сил.

В то же время советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что подразделения российской армии расширяют плацдарм под Красноармейском.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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