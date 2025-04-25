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Пятница, 25 апреля 2025, 11:24 мск

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Зеленский заявил о тяжелой ситуации для ВСУ под Красноармейском

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Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что для украинских войск сложилась «жесткая ситуация» под Красноармейском (украинское название Покровск) на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики.

«Доклад главкома [ВСУ] Сырского по ситуации на фронте за сутки 24 апреля… Наиболее жесткая ситуация была на покровском направлении», – написал он в соцсетях.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ сконцентрировали свои силы на Красноармейском направлении для удержания позиций в этом районе. По его словам, украинские боевики пытаются как можно дольше удержать продвижение российских сил.

В то же время советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что подразделения российской армии расширяют плацдарм под Красноармейском.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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