Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что для украинских войск сложилась «жесткая ситуация» под Красноармейском (украинское название Покровск) на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики.
«Доклад главкома [ВСУ] Сырского по ситуации на фронте за сутки 24 апреля… Наиболее жесткая ситуация была на покровском направлении», – написал он в соцсетях.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ сконцентрировали свои силы на Красноармейском направлении для удержания позиций в этом районе. По его словам, украинские боевики пытаются как можно дольше удержать продвижение российских сил.
В то же время советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что подразделения российской армии расширяют плацдарм под Красноармейском.
Киев, Наталья Петрова
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