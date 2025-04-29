Российские войска в скором времени возьмут в кольцо город Красноармейск (украинское название – Покровск) в ДНР. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«В ближайшее время полностью Красноармейск будет окружен. Ну а дальше уже начнется освобождение и зачистка города», – сказал депутат в комментарии ТАСС.

По его словам, город уже взят в «огневой мешок», а соседние с ним населенные пункты освобождаются от ВСУ.

«Мы продвигаемся к границе Днепропетровской области, так как город находится как раз на границе», – добавил Водолацкий.

Парламентарий также отметил, что российские военные сейчас максимально используют артиллерию и беспилотники под Красноармейском, чтобы сохранить личный состав и не допустить ротацию и доставку боеприпасов, продовольствия ВСУ.

Красноармейск является важным узлом материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. В Киеве неоднократно заявляли, что потеря этого города станет катастрофой для Украины.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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