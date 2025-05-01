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Четверг, 1 мая 2025, 14:00 мск

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ВС РФ поразили цеха производства дронов ВСУ и военные аэродромы

Фото Минобороны РФ

Российские войска в течение суток нанесли удары по цехам производства беспилотников ВСУ, а также по целям на военных аэродромах Украины. Как сообщается в сводке Минообороны РФ о ходе спецоперации, «поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов, места сосредоточения безэкипажных катеров».

Кроме того, под удары российской авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии попали склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников в 162 районах.

Силы ПВО России уничтожили в зоне специальной военной операции шесть управляемых авиабомб JDAM производства США и 137 беспилотников самолетного типа.

Вместе с тем российские подразделения за последние сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи на основных направлениям спецоперации. ВСУ потеряли в общей сложности до 1375 боевиков и десятки единиц техники. Также разбиты 9 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки «Север» поразили скопления живой силы и техники восьми бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Садки, Могрица, Малая Рыбица, Миропольское, Угроеды Сумской области и Избицкое Харьковской области, уничтожив до 170 боевиков.

Самые значительные потери противник несет в зоне ответственности группировки войск «Центр», силы которой улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям девяти бригад ВСУ и нацгвардии около Миролюбовки, Зверево, Новой Полтавки, Яблоновки, Ульяновки, Димитрова и Красноармейска в ДНР.

Потери ВСУ на этом направлении составили свыше 445 боевиков, две боевые бронемашины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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