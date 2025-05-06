российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 6 мая 2025, 13:56 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российская армия освободила Лысовку в ДНР

Фото Минобороны РФ

Российские войска взяли под контроль село Лысовка в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ. Населенный пункт расположен в 12 км южнее города Красноармейска (украинское название – Покровск).

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой народной республики», – сообщается в сводке ведомства о ходе специальной военной операции.

Бойцы группировки также нанесли удары по формированиям семи бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Муравка, Димитров, Миролюбовка, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка в ДНР. В результате уничтожены свыше 425 боевиков, танк, пять боевых бронемашин, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Общие потери киевского режима за сутки составили до 1425 боевиков, два танка, 20 боевых бронемашин, 54 автомобиля, 10 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77, а также 25 орудий артиллерии. Кроме того, разгромлены пять станций РЭБ и семь складов боеприпасов.

Вместе с тем российская авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск РФ поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома, цех производства БПЛА, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 151 районе.

Средствами ПВО уничтожены четыре управляемые авиабомбы JDAM производства США и 202 беспилотника самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

ВСУ обстреляли мемориал павших героев ВОВ в Херсонской области / Трамп сообщил о продуктивном разговоре с Эрдоганом по Украине / На Западе обсуждают передачу Киева дополнительных комплексов Patriot / Международный валютный фонд посоветовал Киеву повысить налоги / Армия России улучшила позиции в зоне СВО, уничтожив за сутки более 1300 боевиков ВСУ / В Черном море уничтожены 10 морских дронов ВСУ / В Минобороны РФ заявили о создании полосы безопасности в Сумской области Украины / Армия России нанесла за неделю семь групповых ударов по военным целям на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,