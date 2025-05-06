Российские войска взяли под контроль село Лысовка в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ. Населенный пункт расположен в 12 км южнее города Красноармейска (украинское название – Покровск).

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой народной республики», – сообщается в сводке ведомства о ходе специальной военной операции.

Бойцы группировки также нанесли удары по формированиям семи бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Муравка, Димитров, Миролюбовка, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка в ДНР. В результате уничтожены свыше 425 боевиков, танк, пять боевых бронемашин, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Общие потери киевского режима за сутки составили до 1425 боевиков, два танка, 20 боевых бронемашин, 54 автомобиля, 10 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77, а также 25 орудий артиллерии. Кроме того, разгромлены пять станций РЭБ и семь складов боеприпасов.

Вместе с тем российская авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск РФ поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома, цех производства БПЛА, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 151 районе.

Средствами ПВО уничтожены четыре управляемые авиабомбы JDAM производства США и 202 беспилотника самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube