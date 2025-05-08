До начала режима прекращения огня российские войска установили контроль над селом Троицкое в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Троицкое Донецкой народной республики», – сказано в сообщении.

По информации военного ведомства, до начала действия перемирия бойцы группировки нанесли удары по формированиям семи бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Миролюбовка, Михайловка, Новая Полтавка, Новоалександровка, Котляровка и Алексеевка в ДНР. Потери противника составили до 510 боевиков, пять боевых бронемашин, пять автомобилей, САУ Paladin производства США и станциярадиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Вместе с тем подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка, Павловка, Юнаковка, Мирополье, Турья Сумской области и Великий Бурлук Харьковской области.

Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции, ударив по силам противника в районах населенных пунктов Редкодуб, Кировск, Торское, Ямполь в ДНР, Паламаревка и Купянск Харьковской области.

«Южная» группировка войск улучшила тактическое положение. Бойцы также нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Закотное, Александро-Шульгино, Плещеевка, Александро-Калиново, Ильиновка, Заря и Константиновка в ДНР.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесли удары по личному составу и технике противника около Богатыря, Новоукраинки, Федоровки в ДНР и Темировки Запорожской области.

Группировка войск «Днепр» ударила по формированиям восьми бригад ВСУ и теропобороны у Новоданиловки, Павловки, Каменского Запорожской области, Ильинки Днепропетровской области и Понятовки Херсонской области.

Общие потери противника за сутки составили до 1525 боевиков.

Также сообщается, что авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 132 районах.

Силы ПВО за сутки уничтожили две управляемые авиабомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун», а также 182 беспилотинка самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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