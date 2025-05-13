Уиткофф обозначил главные темы переговоров по Украине и исключил мирное соглашение без одобрения Путина

Тремя ключевыми темами переговоров по урегулированию конфликта на Украине являются вопрос территорий, использование Запорожской АЭС и доступ Киева к реке Днепр и Черному морю. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Я думаю, что основные проблемы здесь – это регионы, атомная станция и то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выйти к океану», – сказал Уиткофф в интервью порталу Breitbart. Он добавил, что основными камнями преткновения стали «пять регионов», над двумя из которых Россия «имеет подавляющий контроль».

«Украинцы имеют некоторую степень контроля над тремя другими регионами, поэтому речь идет о том, как мы будем оценивать ситуацию – есть разница между тем, где находится линия фронта, где находятся войска и административные границы. Поэтому мы ведем неформальные переговоры с обеими сторонами», – отметил чиновник.

«Мы хотим вести прямые переговоры, но сейчас ведем разговор о том, на что согласна Россия в некоторых из этих областей. Отступит ли она за определенные административные границы? То же самое и с украинцами. Запорожская атомная электростанция – важная часть этой дискуссии, потому что она своего рода жемчужина в короне. Она сейчас закрыта, но нам нужно ее снова перезапустить, так как она обеспечивает электроэнергией некоторые города Украины. Это тоже вопросы. Как Украина сможет получить доступ к воде и доставлять свои товары на рынок?», – добавил Уиткофф.

Спецпосланник Трампа убежден, что решить проблемные вопросы и прийти к устойчивому миру можно будет, если Москва и Киев начнут прямые переговоры.

«Есть вещи, которые, как я думаю, будет несложно решить, если мы посадим стороны за стол переговоров, они поговорят друг с другом, мы сузим круг вопросов между ними, а затем придумаем компромиссы и креативные решения для каждой из их проблем. Мы физически это сделаем, и я думаю, надеюсь, что скоро у нас будут хорошие новости. Но если мы физически это сделаем, у нас, на мой взгляд, есть большой шанс положить конец этому конфликту», – сказал Уиткофф.

Он выразил надежду на проведение мирного саммита между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, где стороны могли бы обсудить завершение конфликта. «Я надеюсь на это», – сказал он в ответ на вопрос, может ли такой саммит состояться в ближайшее время.

Американский чиновник при этом выразил уверенность в том, что Россия заинтересована в мирном урегулировании украинского кризиса. «Я думаю, что россияне на самом деле хотят мирного урегулирования, и обе стороны пытаются понять, что это значит для них. Наша задача – собрать их в одной комнате и показать, что альтернативы мирному разрешению конфликта плохи для всех», – отметил он.

Вместе с тем Уиткофф подчеркнул, что без подписи президента России Владимира Путина заключить мирное соглашение невозможно. Поэтому для урегулирования украинского конфликта нужно вести диалог с российским лидером, заявил он.

«Нет никакой сделки без подписи президента Путина. Он лидер Российской Федерации, поэтому идея не разговаривать с президентом Путиным – это то, против чего люди выступают, я не понимаю эту логику. Нам нужно поговорить со всеми. С любыми заинтересованными сторонами в этом конфликте мы должны поговорить», – отметил чиновник.

Уиткофф рассказал, что обсуждал украинское урегулирование с обеими сторонами конфликта и что с Киевом у него были «позитивные обсуждения» и в итоге сложились «позитивные отношения». Кроме того, он вел переговоры с советниками по национальной безопасности из Великобритании, Франции, Германии, Италии.

Также спецпосланник президент США заявил, что Дональд Трамп «в ультимативной форме» настаивает на прямых переговорах России и Украины. По его словам, если этого не произойдет, Вашингтон выйдет из процесса урегулирования, что будет «плохим результатом для всех». «Это плохо для европейцев, это плохо для украинцев, и я не думаю, что это хорошо для россиян», – сказал Уиткофф.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на брифинге для СМИ 11 мая предложил возобновить переговоры с Киевом без предварительных условий. Он выступил с инициативой провести встречу российских и украинских переговорщиков 15 мая в Стамбуле. Киев в ответ на предложение Москвы потребовал для начала остановить все боевые действия на 30 дней. После того, как президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно приступить к урегулированию конфликта, Украина переформулировала свой ответ на предложение начать переговоры с Россией. Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что ждет прекращения огня со стороны России с 12 мая, и заявил о готовности лично встретиться с президентом России в Стамбуле 15 мая.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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