Российские силы заблокировали крупную группировку ВСУ в районе села Старая Николаевка под Константиновкой в Донецкой народной республике. Об этом сообщил военный эксперт Ян Гагин в комментарии ТАСС.
По его словам, у Старой Николаевки фактически блокированы все пути отступления для украинских войск, как и сама группировка противника. «Людей там довольно приличное количество», – отметил эксперт.
Гагин также сообщил, что ВСУ не удалось деблокировать этот участок фронта. Таким образом, противник лишился возможности пополнения боеприпасов, провизии и ротаций.
Сейчас у украинских боевиков остался выбор: либо сдаться в плен, либо они будут уничтожены, добавил эксперт.
Москва, Наталья Петрова
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