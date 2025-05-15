Крупная группировка ВСУ блокирована под Константиновкой в ДНР

Российские силы заблокировали крупную группировку ВСУ в районе села Старая Николаевка под Константиновкой в Донецкой народной республике. Об этом сообщил военный эксперт Ян Гагин в комментарии ТАСС.

По его словам, у Старой Николаевки фактически блокированы все пути отступления для украинских войск, как и сама группировка противника. «Людей там довольно приличное количество», – отметил эксперт.

Гагин также сообщил, что ВСУ не удалось деблокировать этот участок фронта. Таким образом, противник лишился возможности пополнения боеприпасов, провизии и ротаций.

Сейчас у украинских боевиков остался выбор: либо сдаться в плен, либо они будут уничтожены, добавил эксперт.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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