В Стамбуле Украина хочет обсудить с Россией только перемирие на 30 дней

Украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле намерена обсудить только 30-дневное прекращение огня. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных украинских источников.

По сведениям издания, украинские представители встретятся с российской делегацией только для того, чтобы обсудить 30-дневное перемирие без предварительных условий, предложенное администрацией президента США Дональда Трампа.

Как ожидается, переговоры, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, состоятся сегодня во второй половине дня. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским уже прибыла в Стамбул.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что длительность переговоров будет зависеть от их хода.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что российская делегация готова к серьезной работе. Она напомнила, что Россия ставит целями переговоров устранение первопричин конфликта и установление долгосрочного мира. Дипломат также заявила, что стамбульские переговоры по инициативе турецкой стороны перенесены на вторую половину дня.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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