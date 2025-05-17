Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. ВС РФ удалось взять под контроль село Александрополь в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России.

«Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, Центральная группировка войск нанесла поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко-Первое, Попов Яр, Новоэкономическое, Димитров и Красноармейск.

За последние сутки киевский режим потерял свыше 1345 боевиков и наемников, три танка, девять боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и девять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены семь складов горючего и боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам инфраструктуры военного аэродрома, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM и реактивный снаряд HIMARS, а также 80 боевых беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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