российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 17 мая 2025, 13:07 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ освободили село Александрополь в ДНР

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. ВС РФ удалось взять под контроль село Александрополь в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России.

«Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, Центральная группировка войск нанесла поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко-Первое, Попов Яр, Новоэкономическое, Димитров и Красноармейск.

За последние сутки киевский режим потерял свыше 1345 боевиков и наемников, три танка, девять боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и девять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены семь складов горючего и боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам инфраструктуры военного аэродрома, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM и реактивный снаряд HIMARS, а также 80 боевых беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

Армия России за неделю освободила шесть поселков в зоне спецоперации / Боевики ВСУ разбросали в лесах ЛНР мины-грибы / ВС РФ освободили село Михайловка в ДНР / Большинство участников операции «Поток» в Судже вернулись в строй / Эрдоган выразил готовность принять переговоры России и Украины / ВС РФ продолжили наступление после окончания праздничного перемирия / ВСУ нарушили режим прекращения огня более 14 тысяч раз / ВС РФ нанесли удар по военным аэродромам и предприятиям ВПК Украины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,