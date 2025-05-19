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Понедельник, 19 мая 2025, 11:21 мск

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Российские военные взяли в плен группу наемников в Запорожской области

ВС РФ взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Роту ЧВК Mozart уничтожили в селе Новоандреевка в Запорожской области. «Потери противника: 23 убитых, семь пленных (граждане Великобритании и Канады)», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, доказательствами служат захваченные документы и трофейные рации.

Кроме того, на этом направлении российские военные сорвали контратаку противника в районе Работино, а также поразили командный пункт 65-й отдельной механизированной бригады в районе Гуляйполя, ликвидировав до 15 украинских офицеров, включая начальника связи.

В районе Малой Токмачки подразделения ВС РФ уничтожили три танка Leopard 1A5 и разрушили бункер ВСУ.

Запорожье, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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