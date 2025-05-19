ВС РФ взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Роту ЧВК Mozart уничтожили в селе Новоандреевка в Запорожской области. «Потери противника: 23 убитых, семь пленных (граждане Великобритании и Канады)», – рассказал собеседник агентства.
По его словам, доказательствами служат захваченные документы и трофейные рации.
Кроме того, на этом направлении российские военные сорвали контратаку противника в районе Работино, а также поразили командный пункт 65-й отдельной механизированной бригады в районе Гуляйполя, ликвидировав до 15 украинских офицеров, включая начальника связи.
В районе Малой Токмачки подразделения ВС РФ уничтожили три танка Leopard 1A5 и разрушили бункер ВСУ.
Запорожье, Зоя Осколкова
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