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Среда, 21 мая 2025, 14:24 мск

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Группировка войск «Центр» ударила по силам 14 бригад ВСУ и «Иностранного легиона»

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. Наибольшие потери ВСУ несут в зоне ответственности Центральной группировки войск. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения, двух бригад нацгвардии и формированиям «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Коптево, Русин Яр, Красноармейск, Разино, Владимировка, Петровское, Димитров, Октябрьское и Алексеевка в ДНР», – сообщили в оборонном ведомстве.

За минувшие сутки киевский режим потерял свыше 1,3 тыс. боевиков и наемников, четыре танка, 13 броневиков, 33 автомобиля, 10 орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены шесть складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение по лагерю подготовки украинских вооруженных формирований, объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили шесть управляемых авиабомб JDAM и 236 беспилотников самолетного типа, в том числе 162 вне зоны проведения специальной военной операции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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