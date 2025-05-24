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Суббота, 24 мая 2025, 13:12 мск

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Российские войска приближаются к крупному промышленному центру Донбасса

Архив. Фото Минобороны РФ

Российские войска планомерно приближаются к Константиновке, которая является крупным промышленным центром Донецкой Народной Республики. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, от пригорода армию РФ отделяет около семи км.

«Говорить о взятии Константиновки в окружение еще преждевременно, но вместе с тем наши ребята работают довольно-таки серьезно над этой задачей. Дело в том, что сейчас идут серьезные успехи со стороны Часова Яра – непосредственно населенного пункта Ступочки, который, по сути, переходит в населенный пункт Константиновка. Там порядка 7 км остается до пригорода Константиновки», – отметил Марочко в комментарии ТАСС.

По его данным, российская армия также активно развивает наступление юго-западнее от Константиновки и физически перерезала трассу, ведущую к городу. «Идет планомерная работа по подготовке к освобождению населенного пункта Степановка, который как раз находится на юго-западе от Константиновки. Так что в целом мы работаем над задачей по освобождению данного населенного пункта», – пояснил он.

Донецк, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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