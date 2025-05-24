Из украинского плена вернули еще 307 российских военнослужащих

Сегодня осуществлен новый обмен пленными. Как сообщает Министерство обороны РФ, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены ещё 307 российских военнослужащих.
«Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ», – отметили в ведомстве.
В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Предполагается, что все российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
«Инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен», – добавили в оборонном ведомстве.
Москва, Елена Володина
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