«Искандер» уничтожил ЗРК IRIS-T ВСУ в Днепропетровской области

Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс IRIS-T ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Удар по вражескому ЗРК наносился расчетом оперативно-тактического ракетного комлекса «Искандер-М».

В результате удара были уничтожены радиолокационная станция, пусковая установка, кабина боевого управления, а также два автомобиля сопровождения.

Минобороны опубликовало кадры объективного контроля с беспилотника, подтверждающие уничтожение ЗРК.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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