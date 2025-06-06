Ответ на теракты: армия России нанесла массированный удар по целям на Украине

В ответ на теракты киевского режима Вооруженные силы РФ в ночь на 6 июня нанесли массированный удар по военным объектам Украины. Как сообщило Минобороны, поражены конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава, а также склады вооружения и военной техники ВСУ.

Как уточнили в ведомстве, удар по военным целям на Украине наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – заявило Минобороны.

Кроме того, добавили в ведомстве, в течение недели с 31 мая российские войска нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по целям на Украине. В результате атак поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотников. Также разгромлены арсеналы ВСУ и пункты дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным 4 июня призвал того не отвечать на недавние удары Киева по территории России.

Перед этим американский президент, информируя о новых телефонных переговорах с Владимиром Путиным, заявил, что Россия готовит ответ на украинскую атаку по аэродромам. В Кремле подтвердили, что президент РФ действительно заявил американскому лидеру, что Москва ответит на недавние атаки Украины по российским военным аэродромам. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, ответ последует, когда военные сочтут нужным.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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