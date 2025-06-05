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Четверг, 5 июня 2025, 13:53 мск

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В Кремле ответили на вопрос, когда Россия нанесет удар возмездия по Украине

Президент России Владимир Путин действительно заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что Москва ответит на недавние атаки Украины по российским военным аэродромам. Об этом сообщил журналистами пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ответ последует, когда военные сочтут нужным.

Ответный удар будет «таким и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные», – сказал Песков, отвечая на вопрос, когда и каким будет этот ответ России.

В ответ на вопрос, достаточной ли реакцией для Кремля на эти атаки были слова президента США Трампа о том, что он не знал о готовящихся ударах, Пусков заявил, что в Кремле предпочли бы услышать от международного сообщества, как минимум, «жесткое осуждение этого террористического акта», передает «Интерфакс».

Накануне президент США, информируя в своих соцсетях о новых телефонных переговорах с Владимиром Путиным, заявил, что Россия готовит ответ на украинскую атаку по аэродромам. В целом он расценил разговор как хороший, но не такой, который приведет к немедленному миру на Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позже сообщил, что Трамп в ходе переговоров с Путиным подтвердил, что США не были заранее проинформированы об атаках Киева по военным аэродромам.

Минобороны ранее заявило, что 1 июня Украина совершила террористические атаки с использованием FPV-дронов на военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным ведомства, в Мурманской и Иркутской областях «произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники». Все возгорания были оперативно ликвидированы, жертв среди военных и гражданских лиц нет, добавили в Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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