Трамп попросил Путина не отвечать на украинские удары по России

Президент США Дональд Трамп призвал главу российского государства Владимира Путина во время вчерашнего телефонного разговора не отвечать на недавние удары Киева по территории России. ОБ этом американский лидер сказал на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в присутствии журналистов.

«Знаете, он подвергся атаке. И они (власти в Киеве) атаковали достаточно сильно, они вошли глубоко в Россию. И он в действительности сказал мне: <...> «у нас нет выбора, кроме как атаковать [ответно] в связи с этим». И это (ответ России), вероятно, не будет красивым. Мне это не нравится. Я сказал: «Не делайте этого, вам следует остановить это», – цитирует высказывание Трампа ТАСС.

«Однако, опять-таки: много ненависти», – добавил Трамп, имея в виду конфликт на Украине.

Сегодня в Кремле вновь подтвердили, что президент РФ Владимир Путин действительно заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что Москва ответит на недавние атаки Украины по российским военным аэродромам. Как сообщил журналистами пресс-атташе главы российского государства Дмитрий Песков, ответ последует, когда военные сочтут нужным.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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