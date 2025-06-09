Наступление Вооруженных сил Росси в Днепропетровской области, о чем накануне сообщило Минобороны РФ, направлено и на создание буферной зоны безопасности. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«В том числе, безусловно», – сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на соответствующий вопрос во время брифинга. При этом Песков отметил, что нюансы самих боевых действий нужно уточнять у Министерства обороны.

Накануне российское военное ведомство сообщило, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

Сегодня Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции заявило, что группировка войск «Центр» увеличила площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области.

Военный эксперт Андрей Марочко в свою очередь сообщил, что заход российской армии в Днепропетровскую область свидетельствует о планах ВС РФ начать формирование буферной зоны у Запорожской области и ДНР. «Для того чтобы обезопасить границы Российской Федерации на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, Донецкой народной республики нужно создавать здесь буферную зону. И эта буферная зона будет на такую глубину обороны противника создана, которая будет позволять хотя бы немного минимизировать обстрелы со стороны украинских боевиков территории Донецкой народной республики», – сказал он в комментарии ТАСС.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин сообщил о создании буферной зоны безопасности вдоль российско-украинской границы. Речь идет о Курской, Белгородской и Брянской областях, уточнил он, отметив, что российские войска сейчас решают эту задачу.

Позже сообщалось о расширении буферной зоны на территории Сумской области и формировании буферной зоны в Харьковской области

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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