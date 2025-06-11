Ключевой узел украинской обороны: ВС РФ вплотную подошли к Северску в ДНР

Российская армия сократила до 4 километров расстояние до города Северска в Донецкой народной республике – одного из ключевых узлов обороны ВСУ в Северном Донбассе. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, на Северском направлении российские подразделения в ходе активных боевых действий улучшили тактическое положение у села Верхнекаменское и северо-западнее от этого населенного пункта продвинулись вдоль железной дороги.

«Расстояние от наших передовых позиций до окраин Северска на данный момент составляет порядка 4 км», – написал Марочко в своем телеграм-канале.

Освобождение Северска откроет путь для дальнейшего наступления российских войск на Славянск и Краматорск – ключевые опорные пункты ВСУ в Северном Донбассе, отмечают военкоры.

Марочко также сообщил, что российские силы продвинулись севернее Редкодуба в ДНР и взяли под огневой контроль участок административной границы РФ и Украины протяженностью 1,3 км. ВСУ были вынуждены оттянуть часть сил и средств в район населенного пункта Глущенково Харьковской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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