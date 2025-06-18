ВС России разгромили центр логистики ВСУ в Одесской области

Российская армия нанесла удар по центру логистики ВСУ на территории морского порта в городе Белгород-Днестровский Одесской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в комментарии РИА «Новости».

По его словам, в порт военная техника и оружие поступает как через Дунай, так и по Черному морю.

В результате удара разрушены два крупных склада, где хранилось большое количество мин иностранного производства, средства связи и приборы ночного видения, добавил Рогов. В порту после атаки, по его словам, начался сильный пожар, была слышна повторная детонация.

Рогов также сообщил, что российские войска продвинулись от границы ДНР вглубь Днепропетровской области на 1,5 километра по направлению к селу Новопавловка.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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