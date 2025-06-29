ВС РФ освободили очередной населенный пункт на границе с Днепропетровской области

Российские войска выбили ВСУ из села Новоукраинка Донецкой народной республики. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт освобожден в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр». Село расположено в Великоновоселковском районе, на границе ДНР и Днепропетровской области.

Также войсками группировки «Центр» нанесено поражение формированиям 11 бригад ВСУ и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Удачное, Луначарское, Дачное, Новоторецкое, Муравка, Красноармейск, Петровского, Димитров и Разино в ДНР.

На этом участке противник за сутки потерял более 400 боевиков, американский бронетранспортер М113, бронеавтомобиль «Казак», 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Остальные группировки ВС РФ в зоне спецоперации продолжают наступление, улучшая свои позиции по переднему краю и продвигаясь вглубь обороны ВСУ. Общие суточные потери противника в результате действий российских сил составили до 1235 военнослужащих и десятки единиц техники.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, цехам производства, сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 133-х районах», – добавили в Минобороны.

Силы ПВО сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 102 беспилотника самолетного типа.

Добавим, как заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в комментарии ТАСС, освобождение Новоукраинки позволить выровнять линию фронта в направлении села Новопавловка на границе с Днепропетровской областью. По его словам, Новопавловка является одним из самых важных центров логистики ВСУ на этом участке фронта.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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