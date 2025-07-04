За неделю армия России освободила пять населенных пунктов в зоне СВО

Российская армия в течение прошедших суток взяла под контроль село Предтечино в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

«Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Предтечино Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.

Всего на этой неделе ВС РФ установили контроль над пятью населенных пунктов в ДНР и Харьковской области. Так, группировка войск «Север» в Харьковской области освободила населенный пункт Меловое. Подразделения группировки «Центр» продолжали наступление на территории ДНР и Днепропетровской области. Ее бойцы выбили ВСУ из Новоукраинки и Разино в ДНР.

Группировка войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Червоная Зирка в ДНР.

За неделю потери ВСУ составили свыше 9100 боевиков и наемников. Уничтожены 10 танков, 43 боевые бронемашины, 262 автомобиля, 100 орудий артиллерии, 62 станции радиоэлектронной борьбы, 72 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты семь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, шесть реактивных снарядов системы HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун», 36 управляемых авиабомб и 1172 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube