Взятие Часова Яра приведет к обвалу обороны ВСУ на важном направлении

Освобождение Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) приведет к обвалу обороны вооруженных формирований Украины в направлении Константиновки, Дружковки и Славянска. Об этом сказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Падение Часова Яра будет означать для противника падение обороны Константиновки, и далее Дружковки и Славянска», – сказал Кимаковский в комментарии ТАСС.

Советник главы ДНР пояснил, что с падением обороны ВСУ в Часовом Яре российские войска фактически возьмут Константиновку в огневой мешок.

Донецк, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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