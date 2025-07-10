Американский сенатор Марк Келли выразил недовольство тем, как Вооруженные силы Украины используют переданные истребители F-16. Свою критику политик озвучил в интервью изданию Politico.

Келли выразил озабоченность тем, что ВСУ используют истребители якобы слишком осторожно и не на полную мощность.

«Они этого особо не делают. Они сосредоточены на защите Киева и других городов от крылатых ракет... можно защищать друг друга от вероятности быть сбитыми. Можно доставлять больше боеприпасов по целям. Они еще до этого не дошли», – заявил сенатор.

По его мнению, это происходит в том числе из-за структуры командования на Украине и решений отдельных лиц.

США и другие страны передали истребители F-16 киевскому режиму в прошлом году. Западные СМИ писали о том, что самолеты позволят ВСУ обеспечить себе преимущество в воздухе, где сейчас доминируют ВС РФ. В свою очередь российский президент Владимир Путин предупредил, что F-16 и другая западная техника станут легитимной целью для России.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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