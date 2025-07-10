российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 10 июля 2025, 12:11 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Сенатор США обвинил ВСУ в неправильном использовании F-16

Архив, фото: lockheedmartin.com

Американский сенатор Марк Келли выразил недовольство тем, как Вооруженные силы Украины используют переданные истребители F-16. Свою критику политик озвучил в интервью изданию Politico.

Келли выразил озабоченность тем, что ВСУ используют истребители якобы слишком осторожно и не на полную мощность.

«Они этого особо не делают. Они сосредоточены на защите Киева и других городов от крылатых ракет... можно защищать друг друга от вероятности быть сбитыми. Можно доставлять больше боеприпасов по целям. Они еще до этого не дошли», – заявил сенатор.

По его мнению, это происходит в том числе из-за структуры командования на Украине и решений отдельных лиц.

США и другие страны передали истребители F-16 киевскому режиму в прошлом году. Западные СМИ писали о том, что самолеты позволят ВСУ обеспечить себе преимущество в воздухе, где сейчас доминируют ВС РФ. В свою очередь российский президент Владимир Путин предупредил, что F-16 и другая западная техника станут легитимной целью для России.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / США

«Я бы знал…» Трамп заявил, что не принимал решение приостановить поставки оружия на Украину / Число погибших в результате наводнений в Техасе выросло до 110 / Шеф Пентагона не сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Киеву / Трамп грозит устроить России «маленький сюрприз» / Вузы США могут потерять 1 млрд долларов из-за оттока иностранных студентов / США заявили о введении дополнительных пошлин с 1 августа / Трамп грозит странам дополнительными пошлинами за поддержку БРИКС / В США при наводнении погибли 50 человек: более 20 детей пропали без вести

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев, США, Украина,