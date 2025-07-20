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Воскресенье, 20 июля 2025, 15:34 мск

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ВС РФ поразили военные объекты Украины и освободили еще одно село в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ

Российские войска взяли под контроль село Белая Гора в Донецкой народной республике. Как сообщается в сводке Минобороны, населенный пункт был освобожден в результате успешных наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск. Село Белая Гора расположено в Краматорском районе, в 10 км к юго-востоку от Константиновки.

Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районе населенных пунктов Северск, Дроновка, Закатное, Иванополье, Платоновка и Константиновка в ДНР.

Тем временем российские силы теснят противника на других направлениях в зоне специальной военной операции. Так, группировка «Восток» нанесла удары по силам противника в Днепропетровской и Запорожской областях и продолжила продвижение вглубь оборонительных позиций ВСУ. В то же время подразделения группировок «Север», «Запад» и «Центр» улучшили тактическое положение на своих направлениях, ударив по украинским силам в Сумской, Харьковской, Днепропетровских областях, а также в ДНР. Группировка «Днепр» бьет ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Общие потери противника на всех направлениях спецоперации за минувшие сутки составили порядка 1255 военнослужащих.

Также сообщается, что российские военные за минувшие сутки поразили объект топливной инфраструктуры Украины, используемый в интересах ВСУ, цех сборки беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах. Удары по целям наносились оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Силы ПВО в зоне спецоперации сбили две управляемые авиабомбы, четыре реактивных снаряда системы HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 364 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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