Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой народной республике. Как сообщается в сводке Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили село Новоторецкое. Населенный пункт расположен в 15 км к северо-востоку от стратегически важного города Красноармейска (украинское название Покровск), который ВС РФ окружают с нескольких направлений.

Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад около населенных пунктов Перше Травня, Красноармейск, Петровского, Удачное, Полтавка в ДНР и Филия Днепропетровской области. Противник потерял до 365 боевиков, две боевые бронемашины, два автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, включая 155-мм САУ «Braveheart» производства Великобритании.

На остальных направлениях спецоперации российские силы улучшили положение и продолжают продвигаться вглубь вражеской обороны в Днепропетровской, Запорожской областях и в ДНР. Общие потери ВСУ за сутки составили до 1180 военнослужащих и десятки единиц бронетехники, автомобилей, орудий артиллерии, станций РЭБ. Также разгромлены 15 складов боеприпасов.

Кроме того, ВС России поразили склады хранения и цеха сборки беспилотников, место подготовки пилотов БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 143 районах.

Силами ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 259 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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