Российская армия ночью ударила по предприятиям ВПК Украины

Минобороны России сообщило, что в ночь на субботу, 26 июля, нанесен групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Целями стали заводы, изготавливающие комплектующие для ракетного вооружения, а также выпускающие боеприпасы и взрывчатые вещества, уточнили в ведомстве. Они были атакованы высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – сообщили в Минобороны.

Российские военкоры ранее сообщали о поражении ряда промышленных объектов в Днепре и Днепропетровской области, Харькове и Сумской области в результате комбинированного ночного удара ВС РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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