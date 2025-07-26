ВС РФ за сутки освободили два населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области

Российские войска взяли под контроль поселок Зеленый Гай в Донецкой народной республике и село Малиевка в Днепропетровской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ. Оба населенных пункта были освобождены в результате успешных наступательных действий группировки войск «Восток».

Как отметили в ведомстве, Зеленый Гай был опорным пунктом ВСУ, прикрывающим административную границу с Днепропетровской областью. «Зеленый Гай был превращен в крупный опорный пункт украинских формирований на данном участке фронта и прикрывал подступы к административной границе с Днепропетровской областью», – сказано в сообщении.

Также бойцы группировки поразили личный состав и технику двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около населенных пунктов Великомихайловка, Новогеоргиевка Днепропетровской области, Искра в ДНР и Темировка Запорожской области. В результате противник лишился до 190 боевиков, боевой бронемашины, восьми автомобилей и артиллерийского орудия.

На остальных направлениях специальной военной операции ВС РФ улучшили положение и заняли более выгодные позиции. По данным Минобороны, группировка «Центр» продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ, атаковав противника в районах населенных пунктов Дачное Днепропетровской области, Удачное, Родинское, Полтавка и Красноармейск ДНР.

За минувшие сутки потери Киева составили свыше 1 320 боевиков и более 70 единиц военной техники и автомобилей, в том числе три танка.

Кроме того, российская армия нанесла поражение местам сборки и хранения беспилотникам, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

За сутки силы ПВО сбили пять снарядов HIMARS и 257 вражеских беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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