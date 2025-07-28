Армия России начала бои за освобождение Димитрова в ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о начале боев в черте города Димитрова (украинское название – Мирноград) на Красноармейском направлении.

«По той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах самого Димитрова», – сообщил глава региона в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, силы ВСУ на этом участке фронта оказались в крайне затруднительном положении.

Глава ДНР также отметил, что российские войска наиболее активно продвигаются в ДНР на Красноармейском направлении.

Кроме того, по его словам, есть продвижение и на Краснолиманском направлении в ДНР. «На краснолиманском направлении мы видим и освобожденные населенные пункты, мы видим и улучшение позиции, продвижение вперед», – сообщил Пушилин (цитата по ТАСС).

Надо отметить, что город Димитров расположен рядом с Красноармейском (Покровском) и составляет с ним практически одно целое. Этот населенный пункт является важным узлом обороны ВСУ на этом участке фронта и имеет стратегическое значение для дальнейшего развития наступления вглубь украинской обороны. Димитров и Красноармейск являются последними крупными городами, подконтрольными ВСУ на донецком направлении. Их освобождение позволит выйти на границы Днепропетровской области на данном участке фронта.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube