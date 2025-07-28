российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 июля 2025, 11:15 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Армия России начала бои за освобождение Димитрова в ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о начале боев в черте города Димитрова (украинское название – Мирноград) на Красноармейском направлении.

«По той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах самого Димитрова», – сообщил глава региона в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, силы ВСУ на этом участке фронта оказались в крайне затруднительном положении.

Глава ДНР также отметил, что российские войска наиболее активно продвигаются в ДНР на Красноармейском направлении.

Кроме того, по его словам, есть продвижение и на Краснолиманском направлении в ДНР. «На краснолиманском направлении мы видим и освобожденные населенные пункты, мы видим и улучшение позиции, продвижение вперед», – сообщил Пушилин (цитата по ТАСС).

Надо отметить, что город Димитров расположен рядом с Красноармейском (Покровском) и составляет с ним практически одно целое. Этот населенный пункт является важным узлом обороны ВСУ на этом участке фронта и имеет стратегическое значение для дальнейшего развития наступления вглубь украинской обороны. Димитров и Красноармейск являются последними крупными городами, подконтрольными ВСУ на донецком направлении. Их освобождение позволит выйти на границы Днепропетровской области на данном участке фронта.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Украина

ВС РФ разгромили цеха производства и пункты управления дронами ВСУ / ВС РФ за сутки освободили два населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области / Российская армия ночью ударила по предприятиям ВПК Украины / ПВО перехватила два беспилотника ВСУ на подлете к Москве / Два человека погибли в Ростовской области из-за атаки дрона ВСУ / ВСУ снова ударили по АЗС в Курской области: ранены три человека / Пострадал еще один мирный житель Белгородской области при атаке дронов ВСУ / Два жителя Брянской области ранены при атаке дронов ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Украина,