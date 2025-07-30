Передовые подразделения российской армии прорвали украинскую оборону и зашли на северную окраину Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В результате маневренных действий нашим передовым подразделениям удалось прорвать оборону противника и, совершив рывок, закрепиться на улице Мичурина, что на северной окраине Купянска», – написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил эксперт, всушники оказывают ожесточенное сопротивление и пытаются выбить российских солдат из населенного пункта. По его словам, в ходе одной из контратак из-за незнания местности и несогласованности действий украинские военные подорвались на собственном минном поле вблизи реки Оскол.

Ожесточенные бои в Купянске продолжаются, добавил Марочко.

Военный эксперт также сообщил, что за последние несколько суток российские войска продвинулись в Волчанске Харьковской области и улучшили положение в районе Старицы. Кроме того, бойцы ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Тихое и продвинулись в лесном массиве по направлению населенного пункта Волчанские Хутора. По оценке Марочко, на данном участке российские войска действуют на фронте шириной порядка 20 км, что очень осложняет ситуацию ВСУ из-за ограниченного ресурса в живой силе и технике.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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