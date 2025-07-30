Российские войска наступают на всех направлениях в зоне СВО

ВС РФ продолжили наступление в зоне спецоперации. Армия России бьет по врагу в Донецкой Народной Республике, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. О ситуации на фронте рассказали в Минобороны.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пролетарское, Юнаковка и Андреевка Сумской области, а также в районах Мелового и Волчанских Хуторов на Харьковском направлении.

Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю и атаковала формирования противника в районах Осиново в Харьковской области и Шандриголово в ДНР.

Подразделения «Южной» группировки войск и бойцы «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции и ударили по врагу в районах Константиновки, Иванополья, Васюковки и Дзержинска в ДНР.

Восточная группировка войск продолжила продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Искра, Александроград, Зеленый Гай в ДНР, Вороное, Январское и Новопетровское в Днепропетровской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Белогорье, Новоандреевка, Веселянка, Григоровка, Орехов в Запорожской области, Ольговка и Антоновка в Херсонской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, складу робототехнических комплексов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 156 районах», – отметили в МО.

Средства ПВО перехватили две управляемые авиабомбы и 133 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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