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Пятница, 1 августа 2025, 10:01 мск

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Российские бойцы не дали британским наемникам высадиться в Херсонской области

Архив, фото: Минобороны Украины

Российские войска пресекли попытку наемников из Великобритании высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, наемники прибыли из Очакова Николаевской области, там же они проходили подготовку.

Попытка высадки британцев была пресечена в ночь на 28 июля. Боевики использовали для этого четыре катера. Наемников прикрывали ударные беспилотники «Байрактар».

Как сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, противнику не помогли ни FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы, враг понес ощутимые потери. Позже по порту в Очакове российские войска нанесли мощный удар.

По словам Сальдо, активность ВСУ также была зафиксирована в районе Кинбурнской косы. По его мнению, украинскому командованию нужна «громкая картинка без какой-либо пользы».

Геническ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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