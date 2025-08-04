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Понедельник, 4 августа 2025, 13:11 мск

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Армия России разрезала пополам группировку ВСУ на юге Красноармейска

Фото Минобороны РФ

Российские бойцы разрезали пополам украинскую группировку в южной части Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Бойцы российских штурмовых подразделений по сути разрезали пополам группировку противника с юга к центру Красноармейска», – рассказал собеседник агентства.

По его данным, армия РФ подошла вплотную к крупными микрорайонам города – Южный, Шахтерский и Лазурный.

Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что ВСУ находится в критической ситуации на Красноармейском направлении. По его слова, кольцо вокруг самого Красноармейска сжимается.

«Красноармейское направление – здесь сообщается о продвижении в ряде населенных пунктов: Котлино, Первое Мая и Лысовка. Продолжаются бои на подступах к Родинскому и Никаноровке. Могу сказать, что противник находится практически в критической ситуации, потому что кольцо вокруг самого Красноармейска сжимается. Еще пока не кольцо, но с нескольких направлений продвигаются наши подразделения», – говорит Пушилин на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Также глава ДНР сообщил о сложной для ВСУ ситуации в городе Димитрове (украинское название Мирноград), который примыкает к Красноармейску с восточной стороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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