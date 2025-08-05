Российские войска установили контроль над селом Январское в Днепропетровской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт был освобожден в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток». Отмечается, что ВСУ изо всех сил оказывали сопротивление, стремясь сохранить контроль над Январским. Однако под натиском российских штурмовиков противник был вынужден оставить позиции и отступить из этого поселения.

Январское расположено неподалеку от перешедшей под контроль ВС РФ в конце июля Малиевкой Днепропетровской области. Это третье поселение в Днепропетровской области, освобожденное российскими военными. Напомним, в начале июля российские военные выбили ВСУ из Дачного Днепропетровской области.

Бойцы группировки «Восток» также нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Искра, Александроград в ДНР, Успеновка, Новоселовка, Зеленый Гай, Полтавка, Культурное Запорожской области и Новогеоргиевка Днепропетровской области. В результате противник потерял более 205 боевиков, боевую бронемашину, два автомобиля и артиллерийское орудие.

Тем временем российская армия продолжает теснить противника на трех направлениях в зоне спецоперации. Группировки «Север» и «Запад» улучшили соответственно тактическое положение и положение по переднему краю, нанеся удары по ВСУ в Сумской, Харьковской областях и в ДНР. Группировка «Центр» продвигается в глубину обороны ВСУ и бьет противника в ДНР и Днепропетровской области. Общие потери ВСУ за сутки на всех фронтах составили около 1 295 военнослужащих.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 140 районах», – добавили в Минобороны.

Силы ПВО сбили в зоне спецоперации 146 вражеских беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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