ВСУ бросают свои позиции в Днепропетровской области под натиском армии России

Украинские боевики оставляют свои позиции в селе Новоселовка Днепропетровской области и отступают вглубь региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Противник отступает из Новоселки вглубь Днепропетровской области», – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что этот населенный пункт является первым крупным логистическим узлом ВСУ на этом участке фронта.

Также сообщается, что российские военные ударом ФАБ разбомбили командный пункт одного из батальонов ВСУ в селе Новоселке. В результате были уничтожены около 20 боевиков, еще 16 ранены. Также была разгромлена радиолокационная станция «Рада».

Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении в Днепропетровской области села Январское.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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