Армия России освободила два населенных пункта в ДНР и Запорожской области

Российские военнослужащие за минувшие сутки взяли под контроль села Жовтневое Запорожской области и Закотное в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

По информации ведомства, Жовтневое перешло под контроль ВС РФ благодаря усилиям группировки «Восток». Закотное освободили бойцы «Южной» группировки.

Всего за неделю российская армия установила контроль над пятью населенными пунктами, включая Белогорье и Новобойковское в Запорожской области и Комаровку в Сумской области. Подразделения ВС России теснят противника на всех направлениях в зоне спецоперации.

Суммарные потери ВСУ в результате действий российских военных составили почти 8,7 тыс. военнослужащих.

Также сообщается, что ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены пять боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка РСЗО HIMARS производства США и боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства.

Силами ПВО сбиты 31 управляемая авиабомба, 21 реактивный снаряд системы HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1138 беспилотников.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска за две недели января заняли восемь населенных пунктов в зоне СВО, под контроль перешло более 300 кв. км территории. Генерал отметил, что российская армия ведет наступление практически на всех направлениях в зоне спецоперации.

