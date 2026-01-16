российское информационное агентство 18+

Пятница, 16 января 2026, 13:38 мск

ВС РФ нанесли семь ударов по целям на Украине за неделю в ответ на атаки ВСУ

Российские войска за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным и инфраструктурным объектам на Украине в ответ на террористические атаки ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В результате ударов Вооруженных сил России были поражены предприятия военной промышленности, используемые в интересах ВСУ объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры.

Под удары российской армии также попали склады горючего, военные аэродромы, цеха производства, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, отметили в военном ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

